Сообщение об обнаружении у дома № 19 по улице Красносельский проезд города Владимира тела мужчины с...

Сообщение об обнаружении у дома № 19 по улице Красносельский проезд города Владимира тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 08 сентября 2022 года около 7 часов утра.Следователи и следователи-криминалисты в настоящее время проводят осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев произошедшего, назначили судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и генетическую экспертизы, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, а также проводят иные необходимые следственные действия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Личность потерпевшего установлена – им оказался 38-летний житель Владимира.Сделанное в 5 часов 50 минут видео с места происшествия было выложено в группе ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.В соцсетях появилась версия, что возможно это последствия ночного ДТП, после которого водитель-виновник скрылся. Что же касается одежды на мужчине, ее могли снять с него производившие осмотр медики.Скрин с видео ВК/Подслушано Автомобилистов | Владимир