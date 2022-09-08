В Сергеихинской и Новкинской школах Камешковского района открыли «Точки роста», об этом сообщает депутат Государственной думы Игорь Игошин. Новые программы дополнительного образования ..

В Сергеихинской и Новкинской школах Камешковского района открыли «Точки роста», об этом сообщает депутат Государственной думы Игорь Игошин.Новые программы дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности будут осваивать более 300 учеников. Для них созданы просторные зоны для обучения и творчества. Сделали ремонт и приобрели необходимую мебель.Известно, что для работы в центрах «Точка роста» местные педагоги прошли курсы повышения квалификации.«Однозначно, что новая модель образования повысит мотивацию школьников, научит их работать в команде и добиваться поставленных целей. Именно «Точки роста» помогут детям из сельской местности конкурировать со своими сверстниками из крупных городов на различных олимпиадах и конкурсах, а также при поступлении в вузы», — считает Игорь Игошин.