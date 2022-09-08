От пресс-службу УМВД России по Владимирской области поступила предварительная информация о...

От пресс-службу УМВД России по Владимирской области поступила предварительная информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Коврове.Сегодня, 8 сентября, в городе Коврове на улице Абельмана произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Рено», после чего отечественный автомобиль наехал на опору линии электропередач.По состоянию на 19.40 известно о погибшей девушке 2001 г. р. и доставленных в больницу мужчинах 2000 и 2001 г. р., находившихся в салоне «ВАЗ».На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники МО МВД России «Ковровский», которые устанавливают причины и обстоятельства дорожной трагедии.Фото: https://vk.com/podslushanokovrov