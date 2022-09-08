Ковровской городской прокуратурой установлено, что МУП Коврова «Жилэкс» обязано обеспечить...

Ковровской городской прокуратурой установлено, что МУП Коврова «Жилэкс» обязано обеспечить бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов. При этом, допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды не может превышать 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно. А при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд (за исключением планового профилактического ремонта).10 августа в связи с аварией на трассе было прекращено горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома № 4, тер. Ковров-8, г. Коврова. И, в нарушение требований, горячее водоснабжение отсутствовало в доме более трех суток. Руководителю организации прокурором внесено представление, после вмешательства прокуратуры горячее водоснабжение восстановлено, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, прокурором в отношении директора МУП г. Коврова «Жилэкс» возбуждено дело о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, которое находится на рассмотрении.Фото https://www.pxfuel.com/