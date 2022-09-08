7 сентября в 8 вечера в службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме...

7 сентября в 8 вечера в службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове на улице Абельмана, 19.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия к месту подразделений наблюдалось задымление в квартире. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы разведки очага и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Погибших и пострадавших нет. Сотрудниками МЧС был эвакуирован из квартиры 1 человек.На пожар привлекалось 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области