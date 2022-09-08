Родителей школьницы возмутил сей факт.

В Коврове 1 сентября директор школы не пустила в класс ученицу с цветными волосами. Об этом рассказали коллеги из .Родителей семиклассницы возмутил сей факт.«Разве руководитель учреждения вправе принимать решения о том каким цветом должны быть волосы у детей?», - пишет мама школьницы.Ранее департамент образования уже разъяснял директору школы №21, которая поступила аналогичным образом, что недопустимо нарушать права учеников. Директор не вправе вторгаться в личное пространство ребят.