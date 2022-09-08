Дознаватель ведомства устанавливает причину случившегося.

На пожаре в Коврове сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры одного человека. ЧП произошло накануне вечером на улице Абельмана.В 20-07 поступило сообщение о возгорании. На место прибыли 5 единиц техники и 17 человек личного состава. Наблюдалось задымление в квартире. Звено газодымозащитной службы отправилось в здание для разведки очага и тушения огня. Площадь пожара составила два квадратных метра. Сгорело имущество. Погибших и пострадавших нет. Один жилец был эвакуирован.Дознаватель ведомства устанавливает причину случившегося.