9 сентября состоится торжественное открытие детского литературно-эстетического центра на базе...

9 сентября состоится торжественное открытие детского литературно-эстетического центра на базе Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Петушинского района, созданного по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура».Детский литературно-эстетический центр обслуживает детей от 3 до 14 лет. Основное направление в его работе – художественно-эстетическое, краеведческое, работа с социально незащищёнными категориями населения.Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на создание библиотеки нового типа из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей, ещё около 5,3 млн рублей из бюджета Петушинского района – на модернизацию Детского литературно-эстетического центра.В результате создано современное комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей с зонами для отдыха, социальной адаптации и реабилитации, творческой мастерской. Книжный фонд библиотеки пополнился новыми современными изданиями. Кроме того, приобретены новые стеллажи, столы, кафедры. Выполнена художественная роспись стен.Пользователям будет доступно современное компьютерное и игровое оборудование: ноутбуки, цветной принтер, книжный сканер, цифровая фотокамера, интерактивная панель, синтезатор, арт-песочница. Применение в работе информационных и компьютерных технологий расширит рамки библиотечного консультирования. В библиотеке обеспечен широкополосный доступ к интернету с высокой скоростью. Для читателей с проблемами зрения приобретен электронный ручной видеоувеличитель (электронная лупа). Два рабочих места подключены к информационной системе «Национальная электронная библиотека».Фото пресс-службы Администрации Владимирской области