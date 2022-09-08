Бюджетные вливания в сферу здравоохранения в текущем году будут увеличены почти на 410 миллионов...

Бюджетные вливания в сферу здравоохранения в текущем году будут увеличены почти на 410 миллионов рублей. Соответствующий проект изменений в закон об областном бюджете внес глава региона Александр Авдеев.В частности, почти 264 миллиона рублей врио губернатора предлагает направить на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, на лекарства для детей, страдающих сахарным диабетом. Дополнительно почти 20 миллионов требуется на реконструкцию Ковровской районной больницы в поселке Мелехово в связи с удорожанием строительных материалов.Кроме того, регион получил субсидию свыше миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство инфекционного корпуса на территории Областной клинической больницы.