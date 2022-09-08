На зданиях двух учреждений установили мемориальные доски.

В Коврове и Костереве открыли мемориальные доски в память о погибших на Украине военных - Тимофее Шишлакове и Александре Дудорове. Они появились на школах №2 и №3.Первому, гвардии лейтенанту, командиру роты 423 мотострелкового полка, было 23 года. Он погиб 1 марта, попав под миномётный обстрел. Указом Президента РФ офицер награждён орденом «Мужества» посмертно.В Коврове увековечили память 28-летнего старшего сержанта Александра Дудорова. После школы он ушёл в армию, где подписал контракт. Успел поучаствовать в боевых действиях на территории Сирии. В середине марта механик-водитель погиб, управляя БМП под Харьковом. Родственники бойца получили Орден Мужества, которым он награжден посмертно.