Леонид Агутин заставил своих фанатов волноваться.

Леонид Агутин заставил своих фанатов волноваться.Заслуженный артист России Леонид Агутин до сих пор никак неотреагировал на происходящие в мире политические события. Его супруга, АнжеликаВарум, напротив, заняла жесткую позицию. Критически оценив сложившуюсяобстановку, она на некоторое время даже пропала из социальных сетей. Однакопевец предпочел хранить молчание.И здесь мнения людей разделились. Кто-то посчитал, чтоисполнитель хитов "Остров", "Босоногий мальчик","Аэропорты", "Все в твоих руках", "Большое небо","Как не думать о тебе" и других своим молчанием поддержал позициюсупруги. Другие, наоборот, расценили нежелание музыканта высказываться каксогласие с курсом страны.Меж тем, скандала избежать не получилось. Особое ярыеграждане потребовали от певца четко обозначить свою позицию, а кто-то дажепредлагал супругам покинуть Россию, напоминая, что их единственная дочь живет вАмерике.Масло в огонь подлил сам Леонид Агутин. Он опубликовал всоциальных сетях довольно необычное фото, которое, скорее, всего было сделанона берегу океана. Исполнитель заставил волноваться своих фанатов.Поклонники творчества артиста начали интересоваться, гдесделан снимок, на котором на фоне заката или рассвета видна огромная воднаягладь и пальмы. "Тихо уехал в США?", – спросил один из комментаторов.К слову, сам Леонид Агутин в последнее время не отличаетсяпримерным поведением. Его хамские выпады тоже вызывают подозрение, мол, певцунечего терять. Не так давно он негативно высказался о творчестве покойного ЮрыШатунова.