На месте трагедии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства автокатастрофы.

В Коврове после ДТП с участием «ВАЗа» и «Рено» погибла 21-летняя девушка. Двое мужчин, 21-го и 22-х лет, госпитализированы в больницу. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.По предварительным данным, 8 сентября на улице Абельмана столкнулись «ВАЗ» и «Рено». После аварии отечественная легковушка врезалась в опору линии электропередач.На 19.40 известно о погибшей девушке 2001 года рождения и доставленных в медучреждение парнях 2000 и 2001 годов рождения. Все они находились в салоне «ВАЗа».На месте трагедии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства автокатастрофы.