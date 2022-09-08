Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в реанимации 6 ноября 2020 года в Москве на 87-м году жизни. Причинами смерти, по словам его директора и литературного секретаря Олега Сташкевича, стали возраст и болезни. Сегодня многие вещи знаменитости обретают вторую жизнь.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в реанимации 6 ноября 2020 года в Москве на 87-м году жизни. Причинами смерти, по словам его директора и литературного секретаря Олега Сташкевича, стали возраст и болезни. Сегодня многие вещи знаменитости обретают вторую жизнь.Нонна Гришаева, Михаил Жванецкий, Роман Карцев – список знаменитых одесситов можно продолжать долго. Быть может в Одессе какой-то особый воздух?"Наверное, все дело в смешении кровей. Ведь Одесса – портовый город, где много разных национальностей, потому там и рождаются красивые девушки, талантливые юноши. Этот климат, море – все способствует какой-то радости, празднику. У меня в Одессе осталось огромное количество друзей, родственников, там есть квартира и у мамы. Правда, когда у меня родилась дочь, маму я перевезла в Москву", – еще несколько лет назад рассказывала Нонна Гришаева.Но все изменилось – артистка туда уже давно невъездная. И теперь она с грустью в голосе вспоминает о тех временах, "когда меня еще пускали домой".Именно тогда, по словам Нонны, она познакомилась с Михаилом Жванецким. Она рассказывает про широкие одесские застолья с его участием, про то, как он читал гостям рассказы. Помнит и его знаменитую кепку, которая, как и портфель, стали фирменными у сатирика.А теперь эту кепку носит сама Нонна Гришаева. "Мне его жена Наташа (четвертая супруга Наталья Жванецкая, с которой писатель жил с 1990 года, а в браке состоял с 2010-го – Прим. ред.) подарила", – похвасталась артистка. Этот головной убор звезда теперь использует как бесценный реквизит в творческом вечере "Падаю вверх", где блистательно читает рассказ Михаил Жванецкого "Леониду Осиповичу Утесову".