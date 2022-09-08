Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Финальный отсчет
Время выбирать! Менее суток для старта...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Финальный отсчет
Время выбирать! Менее суток для старта голосования на губернаторских выборах. Каким будет трехдневный марафон?
- "Классная тема"
Главный приз - своя телепрограмма. Владимирский учитель физики и математики Александр Журавлев вышел в полуфинал шоу "Классная тема".
- На высоте
От огневой подготовки до прыжков с парашютом. Чем запомнится финальная смена участникам военно-патриотического лагеря?