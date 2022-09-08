Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Финальный отсчет Время выбирать! Менее суток для старта...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Финальный отсчетВремя выбирать! Менее суток для старта голосования на губернаторских выборах. Каким будет трехдневный марафон?- "Классная тема"Главный приз - своя телепрограмма. Владимирский учитель физики и математики Александр Журавлев вышел в полуфинал шоу "Классная тема".- На высотеОт огневой подготовки до прыжков с парашютом. Чем запомнится финальная смена участникам военно-патриотического лагеря?