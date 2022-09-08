Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - На старт! Трехдневный марафон. В...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- На старт!Трехдневный марафон. В регионе уже завтра утром стартуют губернаторские выборы. Сколько участков откроют свои двери?- Мост через ИлевнуВажная переправа для Муромского района. Когда строители завершат ремонт моста через реку Илевна?- Мой бизнесПомощь в любом начинании - от школы футбола до производства. Как предпринимателям получить поддержку?