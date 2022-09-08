Выступления звёзд российской эстрады состоятся 8 сентября в Коврове на площадке «Мотодром-арены» и...

Выступления звёзд российской эстрады состоятся 8 сентября в Коврове на площадке «Мотодром-арены» и 9 сентября на Соборной площади города Владимира. Начало обоих концертов – 19:00.В Коврове перед зрителями выступят Виктория Дайнеко, группы «Рондо», «Фабрика» и «Корни», во Владимире – Сергей Галанин с группой «Серьга», Виктория Дайнеко, группа «Фабрика» и Виктор Рыбин, сообщила ресс-служба администрации Владимирской области.В маршруте первого всероссийского тура «Хороша родная» – 14 городов. Проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, призван привлечь внимание россиян к отдыху внутри нашей страны. Завершится тур 1 октября большим концертом в Мурманске.