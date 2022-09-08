30 августа в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру с заявлениями о краже имущества...

30 августа в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру с заявлениями о краже имущества обратились 19 и 38-летний местные жители.Сотрудникам полиции мужчины пояснили, что разгружали товар, оставив дверь в автомобиле распахнутой. Вернувшись в салон авто, потерпевшие обнаружили пропажу барсетки с денежными средствами в сумме 25 тысяч рублей и мобильный телефон стоимостью 120 тысяч рублей.Оперативные сотрудники реализовали комплекс розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев хищения.В результате личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи были установлены. Им оказался 44-летний местный житель.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что увидел в салоне дорогой гаджет и барсетку и, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны владельцев, похитил их.В ходе обыска мобильный телефон был изъят у фигуранта.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ.Фото https://www.pxfuel.com/