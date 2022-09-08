С предприятием заключены пятилетние контракты.

«Владимирпассажиртранс» сохранил автобусные маршруты № 10с, 24с и 27. Кроме городской компании на торги никто не заявился.На линию №10С ежедневно будет выходить по три единицы транспорта. Время ожидания составит от 17 минут до часа. После 20 часов вечера на маршруте останется одна машина.По маршруту №24С будут ездить 22 автобуса. Интервал движения будет колебаться от 8 до 20 минут в зависимости от времени суток.Ещё четыре автобуса будут выполнять рейсы с табличками №27. После 20 часов на линии будут оставаться две машины. Время ожидания составит от 26 минут до 1,5 часов.С предприятием подписаны пятилетние контракты.