После оформления спецтехнику распределят по городам и районам.

Во Владимирской области на 690 млн рублей закупят около 100 единиц техники для обслуживания дорог зимой и летом. К 8 сентября в регион уже поступило 74 машины.В списке: колёсные трактора, КДМ с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щёточным оборудованием, самоходные автогрейдеры, фронтальные погрузчики, вакуумные подметально-уборочные машины, самоходные катки, экскаваторы-погрузчики, низкорамный полуприцеп-тяжеловоз, автомобильный гидроподъёмник, автогудронатор.«Прошлая зима показала недостаточную готовность коммунальных служб к работе в сложных условиях. Решено закупить технику для усиления материальной базы МУПов и предприятий, занимающихся обслуживанием дорог. В одной из партий – техника для борьбы с борщевиком», – отметил Александр Авдеев.На очереди закупка ещё 25 единиц транспорта.