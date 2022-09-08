Власти Владимирской области пополнят областной парк коммунальной техники почти 100 машинами для обслуживания дорог на сумму 690 млн рублей. Пополнение называют рекордным за последние

Власти Владимирской области пополнят областной парк коммунальной техники почти 100 машинами для обслуживания дорог на сумму 690 млн рублей. Пополнение называют рекордным за последние десятилетия. По мнению врио губернатора региона Александра Авдеева, область плохо справилась с прошлогодними снегопадами. В регион уже поступило 74 единицы техники: колесные трактора, комбинированные дорожные машины, самоходные автогрейдеры, фронтальные погрузчики, вакуумные