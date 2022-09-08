Он был разработан администрацией Собинского района при информационной поддержке Центра управления регионом.
На этой неделе в школах Владимирской области прошла презентация нового туристического маршрута «По Суворовским местам». Он был разработан администрацией Собинского района при информационной поддержке Центра управления регионом. Проект был высоко оценен директорами образовательных учреждений.
Школьные и туристические группы уже этой осенью могут посетить маршрут «По Суворовским местам». Это уникальная возможность узнать историю не только родного края, но и целой страны – экскурсионные объекты посвящены жизни и творчеству знаковых личностей, известных каждому жителю России: Александра Суворова, Владимира Солоухина, Николая Жуковского.
В основе проекта – приобщение подрастающего поколения к великому прошлому. Знакомство с биографией и бытом знаменитых земляков происходит в интерактивном формате: участников ожидают квесты, мастер-классы, познавательные лекции и многое другое.
«Туристический маршрут «По Суворовским местам» - прекрасная возможность своими глазами увидеть настоящую историю. Не на картинках в учебнике, а в реальности. Прикоснуться на несколько мгновений к прошлому легендарных земляков, оказаться в тех местах, где они родились и творили, вдохнуть тот благодатный воздух, которым они дышали и вдохновлялись. Нет ничего более продуктивного для понимания родной культуры и истории, чем путешествие по таким сакральным местам», - считает Евгений Алексеенко, директор школы №46 г. Владимира.
Однодневный маршрут проходит по нескольким локациям Собинского района. Гости заглянут в родное имение славного полководца Суворова с целительным источником, посетят родовую усадьбу Солоухина с живым мини-хозяйством, увидят костюмированный перформанс в доме-музее Жуковского и многое другое!
«При всей своей насыщенности и познавательности проект «По Суворовским местам» обладает еще одним весомым плюсом: чтобы погрузиться в мир русской культуры, ребятам не нужно покидать пределы региона. На маршруте расположены четыре знаковых локации с увлекательными программами, и при этом само путешествие займет всего пол дня. А еще это прекрасная возможность провести выходной день всей семьей – каждый пункт на экскурсионном пути способен заинтересовать посетителей разных возрастов благодаря богатому информационному и событийному наполнению», - добавляет Семен Малышев, директор школы №42 г. Владимира.
По вопросам организации групповых экскурсий обращайтесь в администрацию Собинского района: 8 (49242) 23-000.