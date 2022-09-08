Он был разработан администрацией Собинского района при информационной поддержке Центра управления регионом.

На этой неделе в школах Владимирской области прошла презентация нового туристического маршрута «По Суворовским местам». Он был разработан администрацией Собинского района при информационной поддержке Центра управления регионом. Проект был высоко оценен директорами образовательных учреждений.Школьные и туристические группы уже этой осенью могут посетить маршрут «По Суворовским местам». Это уникальная возможность узнать историю не только родного края, но и целой страны – экскурсионные объекты посвящены жизни и творчеству знаковых личностей, известных каждому жителю России: Александра Суворова, Владимира Солоухина, Николая Жуковского.В основе проекта – приобщение подрастающего поколения к великому прошлому. Знакомство с биографией и бытом знаменитых земляков происходит в интерактивном формате: участников ожидают квесты, мастер-классы, познавательные лекции и многое другое.«Туристический маршрут «По Суворовским местам» - прекрасная возможность своими глазами увидеть настоящую историю. Не на картинках в учебнике, а в реальности. Прикоснуться на несколько мгновений к прошлому легендарных земляков, оказаться в тех местах, где они родились и творили, вдохнуть тот благодатный воздух, которым они дышали и вдохновлялись. Нет ничего более продуктивного для понимания родной культуры и истории, чем путешествие по таким сакральным местам», - считает Евгений Алексеенко, директор школы №46 г. Владимира.Однодневный маршрут проходит по нескольким локациям Собинского района. Гости заглянут в родное имение славного полководца Суворова с целительным источником, посетят родовую усадьбу Солоухина с живым мини-хозяйством, увидят костюмированный перформанс в доме-музее Жуковского и многое другое!«При всей своей насыщенности и познавательности проект «По Суворовским местам» обладает еще одним весомым плюсом: чтобы погрузиться в мир русской культуры, ребятам не нужно покидать пределы региона. На маршруте расположены четыре знаковых локации с увлекательными программами, и при этом само путешествие займет всего пол дня. А еще это прекрасная возможность провести выходной день всей семьей – каждый пункт на экскурсионном пути способен заинтересовать посетителей разных возрастов благодаря богатому информационному и событийному наполнению», - добавляет Семен Малышев, директор школы №42 г. Владимира.По вопросам организации групповых экскурсий обращайтесь в администрацию Собинского района: 8 (49242) 23-000.