Несмотря на сокращение количества преступлений, совершаемых малолетками (на 16%), в этой сфере остается немало нерешённых проблем.
Прокурор Владимирской области Владислав Малкин раскритиковал работу комиссии по делам несовершеннолетних. В ведомстве состоялось совещание руководителей правоохранительных органов 33-го региона.
Несмотря на сокращение количества преступлений, совершаемых малолетками (на 16%), в этой сфере остается немало нерешённых проблем.
По мнению прокуроров, страдает профилактическая работа с подростками, ранее совершавшими правонарушения во Владимире, Камешковском, Селивановском и Судогодском районах. Об этом свидетельствует рост числа рецидивистов, среди детей.
Нередко работа сводится к формальному контролированию планов.
Отдельно в прокуратуре остановились на профилактике среди учащихся. В ведомстве считают, что руководители учебных заведений не всегда принимают достаточные меры по индивидуальной работе с подростками, состоящими на учёте.
По итогам работы представителей ведомств попросили обратить внимание на недостатки в своей работе и принять меры к их устранению.