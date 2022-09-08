Несмотря на сокращение количества преступлений, совершаемых малолетками (на 16%), в этой сфере остается немало нерешённых проблем.

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин раскритиковал работу комиссии по делам несовершеннолетних. В ведомстве состоялось совещание руководителей правоохранительных органов 33-го региона.Несмотря на сокращение количества преступлений, совершаемых малолетками (на 16%), в этой сфере остается немало нерешённых проблем.По мнению прокуроров, страдает профилактическая работа с подростками, ранее совершавшими правонарушения во Владимире, Камешковском, Селивановском и Судогодском районах. Об этом свидетельствует рост числа рецидивистов, среди детей.Нередко работа сводится к формальному контролированию планов.Отдельно в прокуратуре остановились на профилактике среди учащихся. В ведомстве считают, что руководители учебных заведений не всегда принимают достаточные меры по индивидуальной работе с подростками, состоящими на учёте.По итогам работы представителей ведомств попросили обратить внимание на недостатки в своей работе и принять меры к их устранению.