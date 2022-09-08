В Сети долго ходили слухи о романе между коллегами по цеху Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной, но они все отрицали.

В Сети долго ходили слухи о романе между коллегами по цеху Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной, но они все отрицали.Пару начали подозревать в теплых отношениях два года назад. Тогда Козловский подло бросил мать своего ребенка Ольгу Зуеву, из-за чего Акиньшину за глаза упрекали в том, что она стала разлучницей.В то время Акиньшина и Козловский снимались вместе в сериале "Чернобыль", и они всячески списывали свою связь исключительно на рабочие отношения. Но многим уже тогда все было понятно, ведь они совершенно не были похожи на коллег. Однако все оставалось на уровне слухов.Периодически в Сети говорили даже о том, что они расставались, но на этот раз им было не отвертеться. Скрывающих роман Козловского и Акиньшину застали врасплох во время совместного отпуска за границей, сообщает .Пару сняли вместе во время отпуска в Турции. Было заметно, что актеры не рады своему разоблачению."Старый город. Очень много людей. Сначала Акиньшину увидела, хотела с ней сфотографироваться, она резко отказала. А Козловский просто развернулся, сказал: "Прошу прощения, мы на отдыхе". Извинился и все. Потом мы ушли, Акиньшина взглядом провожала. Они вместе стояли как пара. Конечно, все знают, что они встречаются", – рассказали очевидцы.Напомним, у Данилы Козловского сейчас проблемы на работе, скорее всего ему будет не до сплетен. Он судится с видеосервисом Start, который прекратил переводить ему деньги. Речь идет о сумме около миллиарда рублей за сериал "Карамора".