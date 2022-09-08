Во Владимире 10 сентября с 7:00 до 16:00 будет проходить полумарафон «Золотые ворота-2022», на время проведения которого в центре города перекроют движение. Ограничение движения всех видов

Во Владимире 10 сентября с 7:00 до 16:00 будет проходить полумарафон «Золотые ворота-2022», на время проведения которого в центре города перекроют движение. Ограничение движения всех видов транспорта будет дейстововать по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе. Изменятся маршруты общественного транспорта. С временным расписанием можно ознакомиться