Всего доверчивые владимирцы лишились более 3 млн рублей. Вся банда села за решетку.

Во Владимире осудили мошенников, обманывавших стариков с компенсациями за покупку БАДов. Об этом рассказали в Октябрьском районном суде Владимира.Аферисты выдавали себя за сотрудников единой организации, уполномоченной на выплату денег за ранее купленные потерпевшими биологически активные добавки. Они звонили пенсионерам и заставляли переводить свои сбережения на счета злоумышленников.В распоряжении преступников была информация об абонентских номерах и реквизитах банковских карт пожилых граждан. Всего доверчивые владимирцы лишились более 3 млн рублей.Подсудимые признаны виновными. Вся банда отправится в тюрьму. Конкретные сроки и количество членов группировки - не уточняются.