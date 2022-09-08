Во Владимире на Красносельском проезде утром 8 сентября обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома по Владимирской области.

Во Владимире на Красносельском проезде утром 8 сентября обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СледКома по Владимирской области. Пользователи соцсетей утром выложили видео в сеть, на котором накрытое тело погибшего лежит напротив банного комплекса, а рядом стоят машины скорой помощи. Погибшим оказался 38-летний житель Владимира. Следователи и криминалисты осматривают