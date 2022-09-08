Следим за честностью голосования. Во Владимире открылся центр общественного наблюдения за досрочными выборами губернатора. Он начнет круглосуточную работу с завтрашнего дня. Напомним, на

Следим за честностью голосования. Во Владимире открылся центр общественного наблюдения за досрочными выборами губернатора. Он начнет круглосуточную работу с завтрашнего дня. Напомним, на базе Общественной палаты был создан штаб общественного наблюдения. Теперь ход голосования можно будет отслеживать по видеостене в режиме реального времени, которая установлена в пункте наблюдения. Одномоментно на экраны выводят изображения 48-ми избирательных