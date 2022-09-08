Об этом в ходе прямой линии на нашем канале Россия-24 сообщил глава региона Александр...

Об этом в ходе "прямой линии" на нашем канале Россия-24 сообщил глава региона Александр Авдеев.Возобновится работа горнолыжной трассы в центре города, на Студеной горе. Договоренность об её открытии уже достигнута. Вторая трасса должна появиться в микрорайоне Виризино.Александр Авдеев, глава области:- Студеная гора, да, мы с владельцами той трассы, которая была и которая какое-то время не работала, провели работу.//По крайней мере сейчас все настроены, чтобы запустить Студеную гору для горнолыжного спуска. Вторую трассу скорей всего это будет Веризино. И сейчас мы с компанией, которая планирует организовать этот спортивный объект, ведем переговоры о том, что, чем помочь для того, чтобы ускориться и в этом году тоже организовать горнолыжный склон.