Во Владимире сотрудники МЧС провели пожарно-тактическое занятие в здании Исторического музея. По...

Во Владимире сотрудники МЧС провели пожарно-тактическое занятие в здании Исторического музея.По легенде, произошло возгорание в гардеробе на 1-м этаже. Дежурный караул провёл боевое развёртывание, затем звено газодымозащитной службы проверило помещения на наличие в них людей. Спасатели изучили расположение комнат в здании, отработали взаимодействие с администрацией музея-заповедника. Все поставленные задачи, сообщают в пресс-службе МЧС, были выполнены.Максим Липатов, начальник пожарно-спасательной части №2 (Владимир):- Мы отработали условние возгорание в помещении гардероба, вспомнили планировку помещений, расположение водоисточников, замечаний никаких выявлено не было.