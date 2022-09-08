48-летний житель Владимира с выявленным диагнозом туберкулез бронхов с марта текущего года...

48-летний житель Владимира с выявленным диагнозом туберкулез бронхов с марта текущего года находился на лечении в условиях стационара в специализированном центре, однако в конце мая самовольно покинул отделение, не признавая, что является опасным распространителем заболевания.После того, как пациент самовольно покинул стационар, он не открывал дверь прибывшим для его осмотра сотрудникам мобильной медицинской бригады, представлялся другим именем, кроме того изменил фактическое место своего пребывания без уведомления медицинского учреждения, которое за ним осуществляло диспансерное наблюдение.В интересах неопределённого круга лиц судом вынесено решение о госпитализации мужчины на принудительное обследование и лечение в противотуберкулезную организацию. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и должным образом уведомил об этом должника.По прибытию сотрудников Управления к месту проживания мужчины, дверь им открыл брат должника, который уверил судебных приставов, что мужчина проживает в соседнем регионе.Однако, после опроса соседей стало известно, что должник постоянно проживает по месту регистрации, но отлучается на работу. Во второй половине дня приставам удалось застать мужчину дома.Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области, приставы на специализированном транспорте с использованием средств индивидуальной защиты осуществили принудительную госпитализацию должника в Патакинскую туберкулезную больницу, где ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.Фото https://www.pxfuel.com/