Во Владимире судебные приставы принудительно увезли в больницу сбежавшего оттуда больного туберкулезом. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области. 48-летний

Во Владимире судебные приставы принудительно увезли в больницу сбежавшего оттуда больного туберкулезом. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области. 48-летний владимирец с туберкулезом с марта находился на стационарном лечении в специализированном центре, однако в конце мая самовольно сбежал, являясь опасным распространителем заболевания. Покинув больницу, мужчина не открывал дверь сотрудникам учреждения, представлялся другим именем,