С пятницы начинаются выборы губернатора.

С завтрашнего дня во Владимирской области стартуют досрочные выборы губернатора. Участки откроются в 8 утра и будут работать до 20 часов. Завершится голосование 11 сентября в 20:00.Избирком организовал 979 избирательных участков. С 9 сентября запрещается вся агитация, кроме той, что появилась до начала голосования.На 527-ми УИКах установлено видеонаблюдение. В списки избирателей внесено 1 090 019 человек. Порядка 2000 жителей решили проголосовать не по месту регистрации. Пять участков оснастят брошюрами со шрифтом Брайля, чтобы слабовидящие граждане смогли ознакомиться с информацией о претендентах. Во Владимире 424-й избирательный участок оборудовали тифломаркером - устройством звукового информирования для незрячих.Напомним, что следить за законностью процедур будут 500 общественных наблюдателей.Для участия в выборах главы региона зарегистрированы пять кандидатов.