Жители 31 муниципального образования Владимирской области в порядке добровольных пожертвований...

Жители 31 муниципального образования Владимирской области в порядке добровольных пожертвований собрали более 13,5 млн рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов.Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Владимирской области, ровно такая же сумма из областного бюджета, в соответствии с действующим законодательством, направляется в эти муниципалитеты на реализацию предложенных гражданами инициатив. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Авдеев.«Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают первоочередные потребности тех населённых пунктов, где они живут, и главное – готовы участвовать в их развитии. Нужно всеми возможными путями поддерживать эту активную гражданскую позицию, это стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и дальше», − отметил Александр Авдеев.Фото пресс-службы Администрации Владимирской области