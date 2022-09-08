Всего будет закуплено около 100 единиц техники для обслуживания дорог области в зимнее и летнее...

Всего будет закуплено около 100 единиц техники для обслуживания дорог области в зимнее и летнее время – большая её часть уже поставлена.Как сообщили в пресс-службе областной администрации, уже поступило 74 единицы техники 15 наименований. Это колёсные трактора, комбинированные дорожные машины с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щёточным оборудованием, самоходные автогрейдеры, фронтальные погрузчики, вакуумные подметально-уборочные машины, самоходные катки, экскаваторы-погрузчики, низкорамный полуприцеп-тяжеловоз, автомобильный гидроподъёмник, автогудронатор и другое.Сейчас проходит процедура оформления техники для её последующей передачи коммунальщикам в города и посёлки Владимирской области. В ближайшее время планируется закупка ещё 25 специализированных машин.Фото пресс-службы Администрации Владимирской области