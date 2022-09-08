За управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному...

За управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.В конце августа сотрудниками ДПС отделения ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный на городской дороге был остановлен мотоцикл без номеров. 37-летний местный житель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.При дальнейшей проверке сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был оштрафован на 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев.При аналогичных обстоятельствах инспекторы отделения ГИБДД ОМВД России по Собинскому району на одной из улиц районного центра остановили автомобиль под управлением 28-летнего водителя. От прохождения освидетельствования он отказался, а при проверке было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В деревне Толпухово того же района полицейские остановили автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя. Который ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Результаты проведенного на месте освидетельствования: концентрация паров спирта в выдыхаемом водителем воздухе составила 0,570 мг/л.По всем фактам дознавателями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.