За управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному...
За управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
В конце августа сотрудниками ДПС отделения ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный на городской дороге был остановлен мотоцикл без номеров. 37-летний местный житель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.
При дальнейшей проверке сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был оштрафован на 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев.
При аналогичных обстоятельствах инспекторы отделения ГИБДД ОМВД России по Собинскому району на одной из улиц районного центра остановили автомобиль под управлением 28-летнего водителя. От прохождения освидетельствования он отказался, а при проверке было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В деревне Толпухово того же района полицейские остановили автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя. Который ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Результаты проведенного на месте освидетельствования: концентрация паров спирта в выдыхаемом водителем воздухе составила 0,570 мг/л.
По всем фактам дознавателями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.