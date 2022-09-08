Готовность номер один. Завтра, ровно в 8 утра, в области начнут работу почти тысяча избирательных...

Готовность номер один. Завтра, ровно в 8 утра, в области начнут работу почти тысяча избирательных участков. Регион выбирает губернатора. О предстоящем голосовании - Мария Платанюк.- Участок расположен по улицам, каждый приходит с паспортом, его принимает свой представитель участковой избирательной комиссии.К выборному марафону готовы, подчеркивает Елена Елисеева. На участок в знаменитом Доме офицеров придут жители центра Владимира. Эти места займут члены участковой избирательной комиссии. Здесь будут сидеть наблюдатели. Проголосовав, избиратели пойдут через отдельный выход.Елена Елисеева, член участковой избирательной комиссии №436:- Это наши 2 кабинки для голосования. Нам их вполне для нашего участка хватает. В день голосования здесь будут ручки. И люди будут приходить голосовать. Далее они идут к урне. 2 дня - пятницу и субботу - у нас будет одна урна. 11 числа, в основной день голосования, будет 3 урны.На выборах Елена Елисеева работает четверть века. Сама не пропустила ни одного Дня голосования. Елена Владимировна уверена, ПРАВО выбирать - важнейшее.Елена Елисеева, член участковой избирательной комиссии №436:- Выборы, конечно, это важно, мы выбираем свое будущее. Естественно, от выборов губернатора зависит не только жизнь города Владимира, но и всей области.Для избирателей готовы ручки, медицинские маски, санитайзеры. К этому участку приписаны 1315 человек. Готовы и выносные урны для тех, кто по уважительным причинам будет голосовать на дому.Мария Платанюк, корреспондент:- Все избирательные участки Владимирской области уже взяты под круглосуточную охрану, как и участок номер 436. Вплоть до старта голосования избирательные бюллетени - они доставлены накануне - хранятся вот в таких опечатанных сейфах. Их вскроют в присутствии наблюдателей и под прицелом видеокамер.Камеры, отмечает председатель Избирательной комиссии области Вадим Минаев, установлены на 452 участках региона. Система прошла тестирование. В восемь вечера, в воскресенье, после завершения голосования, начнут работу 23 камеры в ТИКах - территориальных избирательных комиссиях, куда привезут протоколы. Всего участков в области 982. Три из них - специально для пациентов больниц.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- 2 в городе Владимире - это областная клиническая больница, больница Красного Креста и один в городской клинической больнице города Коврова. Если 979 участков будут у нас работать 3 дня, эти участки будут работать только 1 день, в воскресенье. В выборах смогут принять участие 1 миллион 90 тысяч 19 избирателей.Губернаторские выборы во Владимирской области впервые пройдут в трехдневном формате. Время должен найти каждый.Любовь Гогулина, избиратель:- Обязательно пойду. Потому что мне это надо. Для нашего города, для нашей России, чтобы не оставаться в стороне.Надежда Николаевна, избиратель:- Мы же все-таки для себя выбираем. Чтобы хорошо жилось.Старт голосованию в каждом уголке региона даст гимн Российской Федерации. Время выбирать!Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"