В регионе продолжаются масштабные дорожные работы. В Муромском районе приводят в порядок мост через...
В регионе продолжаются масштабные дорожные работы. В Муромском районе приводят в порядок мост через реку Илевна. Ремонта этот объект ждал давно. Слово Максиму Калашникову.
Участок автодороги от села Лазарево до деревни Иваньково ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Работы начались летом и еще не закончены, но прогресс налицо.
Виктор Гришин, житель г. Муром:
- Был мост в плачевном состоянии. Сейчас, конечно, все приводится в должный порядок. Сейчас здесь и асфальт новый положили. Все получается очень хорошо. Хотелось бы везде побольше здесь в округе, чтобы сделали такие путепроводы.
Мост через реку Илевну - одна из пятисот переправ в стране, которые будут приведены в нормативное состояние в этом году. Задачу на совещании с Президентом обозначил в докладе министр транспорта Виталий Савельев.
Кирилл Исаев, заместитель начальника ГБУ "Владупрадор" по строительству:
- В рамках данного ремонта будут заменены крайние балки пролетных строений. Выполнена монолитная железобетонная плита пролетного строения. Будет выполнена замена покрытия проезжей части. Заменены деформационные швы на новые и выполнен ремонт регуляционных сооружений.
На приведение в порядок трехпролетной дорожной переправы и прилегающих к ней подъездов выделено порядка пятидесяти миллионов рублей. Все работы должны быть закончены до наступления зимы.
Кирилл Исаев, заместитель начальника ГБУ "Владупрадор" по строительству:
- Подрядная организация выполняет свои работы в соответствии с календарным графиком. Отклонения в данный момент отсутствуют.
На сегодняшний день объект готов наполовину. Дорожники уверены, что им удастся уложиться в срок.
Максим Калашников, Семен Карпов. “Вести-Владимир”