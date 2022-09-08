В регионе продолжаются масштабные дорожные работы. В Муромском районе приводят в порядок мост через...

В регионе продолжаются масштабные дорожные работы. В Муромском районе приводят в порядок мост через реку Илевна. Ремонта этот объект ждал давно. Слово Максиму Калашникову.Участок автодороги от села Лазарево до деревни Иваньково ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Работы начались летом и еще не закончены, но прогресс налицо.Виктор Гришин, житель г. Муром:- Был мост в плачевном состоянии. Сейчас, конечно, все приводится в должный порядок. Сейчас здесь и асфальт новый положили. Все получается очень хорошо. Хотелось бы везде побольше здесь в округе, чтобы сделали такие путепроводы.Мост через реку Илевну - одна из пятисот переправ в стране, которые будут приведены в нормативное состояние в этом году. Задачу на совещании с Президентом обозначил в докладе министр транспорта Виталий Савельев.Кирилл Исаев, заместитель начальника ГБУ "Владупрадор" по строительству:- В рамках данного ремонта будут заменены крайние балки пролетных строений. Выполнена монолитная железобетонная плита пролетного строения. Будет выполнена замена покрытия проезжей части. Заменены деформационные швы на новые и выполнен ремонт регуляционных сооружений.На приведение в порядок трехпролетной дорожной переправы и прилегающих к ней подъездов выделено порядка пятидесяти миллионов рублей. Все работы должны быть закончены до наступления зимы.Кирилл Исаев, заместитель начальника ГБУ "Владупрадор" по строительству:- Подрядная организация выполняет свои работы в соответствии с календарным графиком. Отклонения в данный момент отсутствуют.На сегодняшний день объект готов наполовину. Дорожники уверены, что им удастся уложиться в срок.Максим Калашников, Семен Карпов. “Вести-Владимир”