5 сентября в адрес регионального Управления Россельхознадзора поступило решение Бутырского...

5 сентября в адрес регионального Управления Россельхознадзора поступило решение Бутырского районного суда Москвы, в соответствии с которым собственник земельного участка обязан очистить земельный участок сельхозназначения площадью 9,6 гектаров от зарастания и захламления ТКО и возместить вред, причиненный почве в денежной форме.По результатам исследований почвенных образцов выявлено превышение содержания токсикантов в количествах, превышающих предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве, сообщили в пресс-службе Управления.Собственник земельного участка, на котором были выявлены нарушения, был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Кроме того, ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое собственником земельного участка было проигнорировано.Россельхознадзор направил досудебную претензию о возмещении вреда, причиненного почвам на земельных участках и проведении обязательных мероприятий по защите земельного участка. Учитывая неисполнение в добровольном порядке требований, содержащихся в претензии, ведомством был подан соответствующий иск.Решением суда на собственника земельного участка возложена обязанность очистить земельный участок сельскохозяйственного назначения от зарастания и захламления ТКО. Вместе с тем, с Димитриева Г.С. был взыскан вред, причиненный почве как объекту окружающей среды в денежной форме.Фото https://www.pxfuel.com/