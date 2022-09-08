Во Владимирской области выявили 401 случай заражения коронавирусом за сутки на 8 сентября. Днем ранее было 394. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы

Во Владимирской области выявили 401 случай заражения коронавирусом за сутки на 8 сентября. Днем ранее было 394. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы госпитализировали 21 человека, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратился 31 житель области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 159 573. В лидерах по