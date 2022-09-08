Так, за прошедшую неделю за медпомощью обратилось 8942 жителя Владимирской области с признаками...

Так, за прошедшую неделю за медпомощью обратилось 8942 жителя Владимирской области с признаками ОРВИ, среди них 3049 детей.Во Владимирской области зарегистрировали превышение недельного эпидпорога на 72,1%, а в возрастной группе 15 лет и старше на 189%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в возрастных группах:0-2 года – на 2,27%,7-14 лет – на 1,8%,15 лет и старше – на 3,7%.Как сообщил Роспотребнадзор, за прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 2829 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1170 детей. Здесь также прослеживается превышение эпидпорога на 52,8%, в возрастной группе 15 лет и старше на 91,9% , 7-14 лет – 37,4 % , 3-6 лет – 3%.Напомним, что также растет и число заболевших коронавирусом. Сегодня, 8 сентября, выявлено более 400 случаев заражения.Фото https://www.pxfuel.com/