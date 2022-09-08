Как сообщают специалисты Гидрометцентра, потеплеть во Владимирской области и по всей Центральной...

Как сообщают специалисты Гидрометцентра, потеплеть во Владимирской области и по всей Центральной России должно уже к концу текущей недели.Ожидается температура до +15 градусов. Кроме того, стоит ждать прекращения осадков. Бабье лето начнется на следующей неделе – начиная с 12 сентября. Синоптики отмечают, что во второй половине месяца на столичную погоду будет влиять антициклон, который придет с Урала. Характерной особенностью станет высокая температура в дневные часы. Так, к пятнице, 16 сентября, воздух может прогреться до +23 градусов.Фото Ирины Стеч – парк "Дружба"