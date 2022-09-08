На прямой линии врио губернатора прокомментировал конфликтную ситуацию между фермером и жителями деревни Зелени. Александр Авдеев сказал, что всеми силами будет поддерживать и развивать

На прямой линии врио губернатора прокомментировал конфликтную ситуацию между фермером и жителями деревни Зелени. Александр Авдеев сказал, что всеми силами будет поддерживать и развивать сельское хозяйство. А жителям посоветовал найти компромисс с предпринимателем. Напомним, люди пожаловались на запах от крематора местного мясоперерабатывающего предприятия. По мнению жителей деревни, отходы жизнедеятельности свиней загрязняют окружающую среду и создают