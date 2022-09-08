Дочь Дмитрия Маликова открывает новую страницу своей жизни. Девушка не скрывает восторга.

Дочь Дмитрия Маликова открывает новую страницу своей жизни. Девушка не скрывает восторга.Дочь российского поп-певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания в свои 22 уже стала обладательницей роскошных апартаментов в Москве. Собственной квартирой девушка похвасталась перед поклонниками в соцсетях. На кадрах видно, что в квартире высокие потолки и актуальная плитка на полу в серых оттенках. Сейчас жилье ремонтируют по всем требованиям и пожеланиям дочери артиста, пишет.Стефания Маликова с детства была окружена искусством и музыкой. Себя она тоже начала пробовать в этой сфере с ранних лет. Училась играть на фортепиано, пела, рисовала, танцевала и вела передачи на МУЗ-ТВ. Отец ей во всем помогал, ведь иначе в российском шоу-бизнесе и быть не может.Дочь Маликова с ранних лет мечтала стать модельером. Теперь она является основательницей собственного бренда одежды, пишет .Напомним, в 2019 году Дмитрий Маликов подарил своей дочери на день рождения квартиру в центре столицы с живописным видом на город и модным декором. Тогда дочь звезды была в восторге и с удовольствием делилась фотографиями роскошного жилья в соцсетях. Квартира была обставлена по уникальному дизайнерскому проекту.Стоит отметить, что у Дмитрия Маликова помимо любимой дочери Стефании есть еще дети: приемная дочь Ольга Изаксон, родившаяся в 1985 году, а также сын Марк Маликов, который появился на свет в 2018 году.