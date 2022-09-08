Она установлена во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной...
Она установлена во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, где располагается Штаб общественного наблюдения за выборами губернатора региона.
«На видеостену выводится изображение с камер, которые расположены на 452 избирательных участках. Картинка меняется каждые 20 секунд и есть возможность посмотреть, что там происходит», – сообщил председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин.
Любой желающий может стать общественным наблюдателем, но для этого нужно подать заявку в Общественную палату. Она оперативно отрабатывается, и человек при предъявлении паспорта сможет пройти в здание академии и в течение 30 мин наблюдать за ходом голосования, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.
Подать заявку можно с 8 по 10 сентября на адрес Общественной палаты Владимирской области [email protected]
, бланк можно скачать по ссылке http://www.palatavo.ru/news/view/2350/. Кроме того, с 9 сентября начнёт работу Центр общественного наблюдения.
Фото пресс-служба администрации Владимирской области