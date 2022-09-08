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<a href="https://33live.ru/novosti/08-09-2022-xod-vyborov-vladimirskogo-gubernatora-smozhet-uvidet-lyuboj-zhelayushhij-na-specialnoj-videostene.html" target="_blank">Ход выборов владимирского губернатора сможет увидеть любой желающий на специальной видеостене</a> - Она установлена во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной...