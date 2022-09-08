На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 сентября 2022 года лабораторно подтвержден...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 сентября 2022 года лабораторно подтвержден 401 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
123 сл. во Владимире,
51 сл. в Муромском районе,
49 сл. в Ковровском районе,
25 сл. в Петушинском районе,
30 сл. в Кольчугинском районе,
8 сл. в Александровском районе,
13 сл. в Юрьев-Польском районе,
51 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
3 сл. в Судогодском районе,
5 сл. в Собинском районе,
5 сл. в г. Радужном,
6 сл. в Киржачском районе,
7 сл. в Камешковском районе,
6 сл. в Гороховецком районе,
7 сл. в Меленковском районе,
3 сл. в Вязниковском районе,
7 сл. в Суздальском районе,
2 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 159573 случая заболевания.