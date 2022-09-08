На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 сентября 2022 года лабораторно подтвержден...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 сентября 2022 года лабораторно подтвержден 401 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:123 сл. во Владимире,51 сл. в Муромском районе,49 сл. в Ковровском районе,25 сл. в Петушинском районе,30 сл. в Кольчугинском районе,8 сл. в Александровском районе,13 сл. в Юрьев-Польском районе,51 сл. в Гусь-Хрустальном районе,3 сл. в Судогодском районе,5 сл. в Собинском районе,5 сл. в г. Радужном,6 сл. в Киржачском районе,7 сл. в Камешковском районе,6 сл. в Гороховецком районе,7 сл. в Меленковском районе,3 сл. в Вязниковском районе,7 сл. в Суздальском районе,2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 159573 случая заболевания.