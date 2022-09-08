В итоге на мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до трёх лет колонии.

Во Владимире 32-летний мужчина продал машину и заявил об угоне, чтобы избежать конфискации автомобиля. Об истории с лжедоносом рассказали в УМВД по Владимирской области.Первоначально владелец железного коня пришёл в полицию и написал заявление об угоне. Оперативники установили водителя эвакуатора, подтвердившего перевозку машины по заказу собственника. После этого хозяин транспортного средства рассказал полицейским правду.Опасаясь конфискации арестованной машины, он продал её по дешёвке случайному покупателю. В итоге на фигуранта завели уголовное дело. Теперь ему грозит до трёх лет колонии.