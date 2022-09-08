От 32-летнего жителя областного центра поступило заявление о хищении принадлежащего ему...

От 32-летнего жителя областного центра поступило заявление о хищении принадлежащего ему дорогостоящего автомобиля.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенного транспортного средства, а также совершившего его хищение лица, полицейские вышли водителя эвакуатора, подтвердившего перевозку машины по заказу собственника. В дальнейшем заявитель сознался, что умышленно ввёл в заблуждение полицейских, сообщив о пропаже авто. Понимая, что машина, на которую наложили арест, может быть конфискована, он задешево продал ее случайному покупателю, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области .Следователями УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по заведомо ложному доносу.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.Фото https://www.pxfuel.com/