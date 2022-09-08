Полицейские в ходе оперативно-профилактической операции Мак обнаружили теплицу, в которой местный житель Орехово-Зуево выращивал наркотические вещества. На участке, который принадлежит ..

Полицейские в ходе оперативно-профилактической операции "Мак" обнаружили теплицу, в которой местный житель Орехово-Зуево выращивал наркотические вещества. На участке, который принадлежит подозреваемому, сообщает интернет-издание , найдены 11 кустов конопли."По результатам исследования подтвердилось, что изъятое является марихуаной и содержит в своем составе наркотически активный тетрагидроканнабинол", – цитируют правоохранителей.Также, помимо кустов в теплице, в бане жителя Орехово-Зуево обнаружили сверток с содержимым растительного происхождения, который отправили на экспертизу. По данным , на мужчину завели уголовное дело.