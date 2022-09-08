Он забил женщину насмреть.

Жителю Владимира грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Днём 30 мая мужчина и его гражданская жена находились в гостях у своих знакомых на улице Юбилейной, где распивали спиртное. Между влюблёнными возникла ссора. Женщина не хотела идти домой и притворилась спящей.«Злоумышленник нанёс ей не менее 10 ударов кулаками по голове и не менее трех ударов ногами по телу. Избитую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, где она скончалась от полученных травм.Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд. Фигуранту грозит до 15 лет колонии.