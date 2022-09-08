Во Владимире прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного...

Во Владимире прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Днем 30 мая этого года мужчина и его сожительница находились в гостях у своих знакомых в доме улице Юбилейной во Владимире, где распивали спиртные напитки.В ходе потребления спиртного между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, на почве того, что последняя отказалась возвращаться домой и притворилась спящей.В ходе конфликта злоумышленник нанес женщине не менее 10 ударов кулаками обеих рук по голове и не менее 3 ударов ногами по туловищу, повредив жизненно-важные органы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, смерть пострадавшей наступила от полученных телесных повреждений в ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира».Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено во Фрунзенский районный суд г. Владимира.За совершение указанного преступления ему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.Фото https://www.pxfuel.com/